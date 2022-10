Há gestos impagáveis.

E no mundo do futebol, poucos entrarão nessa categoria à frente do que teve Lothar Matthaus para com a Argentina.

Nesta quarta-feira, a Federação Argentina anunciou ter recebido a camisola que Diego Maradona utilizou na final do Mundial de 1986 e que valeu o título de Campeão do Mundo aos argentinos.

Maradona tinha dado a camisola a Lothar Matthaus, capitão da seleção alemã que perdeu essa final, e com quem sempre manteve uma forte amizade.

E agora o alemão devolveu-a a um povo ainda ferido pela perda recente do seu maior ídolo. Matthaus ofereceu a camisola de Maradona à Argentina e com isso ganhou 45 milhões de amigos.

Como diz a Federação Argentina que lhe dedicou um emocionante vídeo. Com a qualidade que merece o gesto que teve Matthaus.

Um vídeo também ele impagável.