Marcel Matz, treinador do Voleibol, recorreu às redes sociais para denunciar o roubo de uma bicicleta «dentro do Benfica, próximo ao pavilhão».



Segundo o técnico da equipa da Luz, a bicicleta terá desaparecido entre as 15h00 e as 20h00 da última terça-feira. O brasileiro lamentou ainda que esta é a segunda vez que fica sem bicicleta em três anos, pedindo ajuda para a recuperar.



«Se alguem avistar a bike... mesmo modelo dessa, pode ser minha. Lá se foi a segunda bike em 3 anos e meio. Roubaram de dentro do Benfica, próximo ao pavilhão, entre as 15h e as 20h de hoje», escreveu nas redes sociais.





