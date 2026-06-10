Incrível
Há 34 min
Candidato ao Guinness? Bielsa responde a seis perguntas em 38 segundos
Poder de síntese do selecionador do Uruguai à chegada a Playa del Carmen
Poder de síntese do selecionador do Uruguai à chegada a Playa del Carmen
À chegada a Playa del Carmen, na Riviera Maya (México), o selecionador do Uruguai protagonizou um momento que rapidamente se tornou viral.
Em pouco mais de meio minuto de conversa com uma jornalista, Marcelo Bielsa despachou... seis perguntas, num exercício de poder de síntese e de alguma falta de empatia à mistura.
É certo que o experiente técnico respondeu a todas as perguntas, mas podia ter elaborado mais um pouco, não é verdade?
A seleção uruguaia está inserida no Grupo H do Mundial, juntamente com Arábia Saudita, Cabo Verde e Espanha.
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