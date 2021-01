O internacional holandês Marco van Ginkel voltou a jogar futebol esta quarta-feira 983 dias depois do último jogo oficial.

O médio, agora com 28 anos, não jogava desde maio de 2018. No verão desse ano, depois de uma época em grande no PSV com 16 golos em 33 jogos, Van Ginkel foi à sala de operações para debelar definitivamente um problema antigo num joelho.

E foi aí, no pós-operatório, que começou o maior calvário de uma carreira já na altura massacrada por lesões. «Disseram-me que tinha uma infeção muito grave e agressiva. Fiquei doente e o meu joelho ficou inchado. O meu novo ligamento estava danificado. Fui operado três vezes em seis dias. Pode dizer-se que foi uma epopeia. Infeções como a que eu tive acabam com uma carreira», disse Van Ginkel em dezembro de 2019 numa entrevista à televisão holandesa NOS.

Em tempos considerado um dos mais promissores médios do futebol holandês, Marco van Ginkel foi contratado pelo Chelsea de José Mourinho em 2013. Tinha 20 anos e já era internacional A pelo país natal. No início da aventura na equipa londrina lesionou-se com gravidade no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Em sete anos e meio, fez apenas uma dezena de jogos pelo Chelsea e acumulou cedências a Milan, Stoke City e PSV, equipa à qual voltou esta época para mais um empréstimo. Sem grandes expectativas.

Esta quarta-feira, 13 de janeiro, voltou a jogar: meia-dúzia de minutos na derrota da equipa de Eindhoven por 3-1 com o AZ Alkmaar para a Liga holandesa. «Foi um momento emotivo. Não contei os dias, mas foram dois anos e meio e as probabilidades de regressar foram sendo cada vez mais diminutas. Fui operado várias vezes, mas esta paixão nunca se apagou. Caso contrário não estaria aqui» disse após o jogo.