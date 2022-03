Três argentinos que estavam de férias em Sevilha na última semana acabaram a ver o jogo ante o West Ham na passada quinta-feira, a contar para a Liga Europa, às custas de Marcos Acuña, depois de terem enviado uma mensagem particular ao futebolista ex-Sporting, através da rede social Instagram, a perguntar… onde é que se comprava erva-mate em Sevilha.

A caricata história acabou com os três ditos adeptos argentinos em êxtase, depois de uma mensagem que podia bem não ter tido resposta de Acuña, mas que teve e foi mais além da indicação de uma superfície comercial para comprarem erva para beberem o seu mate, infusão típica na América do Sul.

«Huevo [ndr: alcunha de Marcos Acuña]! Onde é que se compra erva [erva-mate] em Sevilha?». Esta foi a mensagem enviada a Acuña, que acabou mesmo por responder, sugerindo um supermercado onde vendiam «a canária amarela», um tipo de erva para a bebida. «És o número um, Huevo! Obrigado», responderam os três amigos.

E a história podia ter ficado por aí, mas o trio foi mais além e foi bem-sucedido com o compatriota que joga no Sevilha. «Arranja-nos três entradas para apoiar-te, vamos ficar sem voz a gritar pelo Sevilha», enviaram. E Acuña respondeu outra vez: «Vou ver se consigo três e aviso».

Perante isto, o trio ficou em êxtase total, à luz das mensagens e de uma foto deles juntos, enviada a Acuña. «Não pode ser. Obrigado, quer consigas ou não. Um abraço enorme, aguardamos», disseram, até que Acuña lá respondeu a dar os três bilhetes como garantidos, com a indicação do período em que podiam levantar e em que zona.

«Não acreditamos, nem imaginas a felicidade. Vamos, Sevilha! Um obrigado eterno», escreveram os adeptos, que ainda tiveram uma última mensagem de Acuña a desejar que desfrutassem de Sevilha.

A equipa espanhola acabaria por vencer o jogo no Sánchez Pizjuán por 1-0, precisamente com uma assistência de Acuña, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. A equipa de Julen Lopetegui acabou eliminada esta quinta-feira, com a derrota por 2-0 no prolongamento, em Londres.