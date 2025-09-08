Mario Tudose é um defesa-central romeno de 20 anos que passou pela formação do Benfica entre 2021 e 2023. Contratado ao Arges Pitesti por 200 mil euros (por 80 por cento do passe), o jovem futebolista, agora internacional sub-21 pelo país dos Cárpatos, regressou às origens após dois anos no Seixal, divididos entre as equipas de juvenis, juniores e sub-23.

O Benfica conservou metade do passe e de lá até agora, pelo menos por cá, pouco ou nada se tinha ouvido falar de Tudose, que contribuiu na última época para o regresso do Arges ao principal escalão romeno.

Até agora!

Nos últimos dias, foi tema quente na Roménia a existência de negociações para a uma eventual transferência do defesa-central para o Steaua Bucareste (FCSB). Gigi Becali, excêntrico dono do Steaua Bucareste, e Danut Coman, antigo guarda-redes internacional pela Roménia e presidente do Arges, chatearam-se, com o primeiro a ficar ofendido com a recusa da proposta e o segundo, pragmático, a responder-lhe, segundo o Sport.ro, que quem define o preço é o vendedor e não o comprador.

Mas, segundo Gigi Becali, a história não foi bem assim. O homem de negócios foi a um programa da Digi Sport expor o homólogo do Arges, garantindo que este tentou montar um esquema que lesaria... o Benfica. «Eu tinha o Danut Coman como alguém honesto e íntegro, mas nunca conheci uma pessoa assim na vida! Inicialmente, disse-lhe que pagaria 1 milhão de euros: seriam 500 mil euros para o Benfica e 500 mil euros para o Arges.»

Foi aí, segundo Becali, que Coman apresentou uma contraproposta. Uma negociação «romena», ideia que terá sido sugerida numa conversa entre o dirigente do Arges e Mihaj Stoica, presidente do FCSB e homem da confiança de Gigi. O FCSB pagaria apenas 400 mil euros por Tudose, com metade desse valor a ficar para o Benfica, mas comprometia-se a contratar um outro jogador ao Arges. «Pagávamos 600 mil euros por esse jogador, enganávamos o Benfica e o Arges ficava com 800 mil euros em vez dos 500 mil», revelou Becali, condenado no passado por rapto, corrupção e abuso de poder.

Cadastro à parte, o excêntrico milionário dono do FCSB mostrou-se chocado com o esquema alegadamente montado por Coman. «A única coisa ilegal é que eu estava a enganar o Benfica. Fiz milhares de coisas imorais na vida, como enganar estrangeiros para manter o dinheiro no meu país. Mas fiquei desapontado com o Dani Coman. Punha as minhas mãos no fogo por ele, mas agora nunca mais na vida confio em alguém. Nunca pensei que ele fosse capaz de fazer algo assim», concluiu Becali na mesma intervenção na Digi Sport.