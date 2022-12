Jérémy Mathieu deixou o futebol de alto nível há duas épocas, quando terminou contrato com o Sporting, mas não deixou os relvados. Nem a qualidade com que deliciou os adeptos do Sporting.

Com a camisola do Luynes Sports, que milita na segunda divisão regional em França, o antigo internacional gaulês de 39 anos marcou um grande golo de livre direto.

O lance aconteceu há algumas semanas, mas vale a pena ver o que Mathieu ainda anda a fazer.