Convenhamos: não deve ser fácil deixar Kylian Mbappé de boca aberta.

Porém, Victor Wembanyama não precisou de muito para o conseguir. Bastou a aparecer.

O jovem basquetebolista francês, de 19 anos, que há dias foi a primeira escolha do draft da NBA, mas que já é um fenómeno de popularidade, surgiu num evento no qual também estava o futebolista do PSG e deixou-o boquiaberto.

Tudo porque Wembanyama mede uns impressionantes 2m19 metros. E Mbappé parecia uma autêntica criança perto do novo jogador dos San Antonio Spurs.

A diferença entre os dois desportistas é realmente impressionante. E Mbappé tem quase 1m80.