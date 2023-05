Kylian Mbappé protagonizou, no último jogo do Paris Saint-Germain, um momento solidário… depois ter ferido uma adepta.

Durante o aquecimento do jogo com o Estrasburgo, o avançado acertou com uma bola na cara de uma adepta que estava atrás da baliza e deixou-a a sangrar do nariz.

Apercebendo-se da situação, Mbappé interrompeu o aquecimento e foi junto da fã, que teve de ser assistida pelos médicos que estavam no estádio para estancar a hemorragia.

O internacional francês manteve-se perto durante parte da assistência à adepta e, mais tarde, ofereceu-lhe uma camisola, no jogo em que o PSG se sagrou campeão francês.