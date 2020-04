Com muita imaginação e sem quaisquer efeitos especiais, com um pequeno jardim como cenário, dois jovens rapazes recriaram os melhores golos do último século de futebol.

Um vídeo que está a tornar-se viral nas redes sociais pela sua simplicidade, mas também qualidade, tendo em conta que boa parte dos golos são facilmente reconhecíveis sem legenda.

Os dois miúdos começam por recriar o longo chapéu de Wayne Rooney ao West Ham, de 2017, depois seguem com o icónico livre de Cristiano Ronaldo ao Portsmouth, de 2008, e, logo a seguir vão para o arriscado golo da mão de Deus de Maradona à Inglaterra no Mundial de 1986.

Mas há muito mais golos para ver. São uns minutos bem passados com estes dois pequenos artistas.