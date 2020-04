A paixão de Memphis Depay por leões é bem conhecida, paixão essa que o levou a tatuar a cara do «rei da selva» nas suas costas em 2017. Na altura, o holandês explicou que a tatuagem mostrava que ele era como um leão, criado na selva e obrigado a ultrapassar todas as dificuldades que a vida lhe colocou para chegar ao patamar onde chegou.



O jogador do Lyon levou a paixão pelo animal selvagem longe de mais: tem um exemplar vivo em casa com o seu primeiro nome, Memphis. Em quarentena, Depay não se coibiu de publicar três fotografias na sua página na rede social Instagram, onde surge com o leão bebé e onde mostra igualmente a gigantesca tatuagem que cobre as suas costas.



O que o avançado não esperaria certamente foi a reação dos fãs com os comentários contra a atitude do jogador a surgirem de imediato e, na sua maioria, em tom crítico.



«Não Memphis, isso é abuso de animais, não interessa quanto o trates bem ele não devia estar aí» ou «Muito mau que você participe neste terrível turismo de vida selvagem», «Péssimo! Um leão não é um brinquedo!», «Gosto de ti mas por favor não te exibas com animais exóticos num apartamento. Os leões devem estar entre a vida selvagem e as pessoas olham para ti como alguém que deve dar o exemplo» ou mesmo «Um leão não é um animal de estimação. Se você tem muito dinheiro então dê a uma boa causa ! Espero que ele coma você !» são apenas alguns dos milhares de comentários que se podem ler nas três fotos que Memphis Depay publicou no Instagram.