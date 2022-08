A situação é, no mínimo, insólita e tem como protagonistas o Villarreal, o Al Sharjah e o Paco Alcácer.



O avançado foi anunciado como reforço do emblema dos Emirados Árabes Unidos por empréstimo do «Submarino Amarelo» a 17 de agosto. Porém, volvidos dois dias, o Al Sharjah anulou o acordo estabelecido com a formação espanhola para a contratação do atacante.



Uma hora depois de ter anunciado o fim do acordo para a mudança de Alcácer, o Villarreal anunciou que avançou para a rescisão de contrato. A decisão foi firmada por «mútuo acordo», lê-se no comunicado.



Paco Alcácer, de 28 anos, fica livre para assinar por qualquer outro clube depois de passagens por Valência, Barcelona e Dortmund, além de Villarreal.