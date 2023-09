O guarda-costas de Messi já é viral há algumas semanas, pela marcação cerrada que faz na defesa do internacional argentino, e na última madrugada teve de entrar em ação.

Durante a vitória do Inter Miami em casa do LAFC, em Los Angeles, um adepto com a camisola do Barcelona invadiu o relvado e foi ao encontro de Messi.

O guarda-costas, qual Usain Bolt, apercebeu-se e «sprintou» na direção do capitão do Inter Miami, agarrando prontamente o «invasor».

Ora veja: