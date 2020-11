A equipa de andebol do Metalurg Skopje está na reta final de um total de 80 horas e cerca de 6 mil quilómetros de autocarro, depois de ter jogado em Espanha ante o Ademar León, em León, para um jogo da Liga Europeia da EHF, a segunda competição europeia mais importante de clubes.

Tudo começou no domingo de manhã, com a saída da Macedónia rumo a Espanha, para o jogo que se realizou na noite de terça-feira. Na viagem para León, a equipa descontraiu com um torneio de PlayStation, depois de terem sido instaladas duas televisões e duas consolas no autocarro.

A viagem de autocarro, autêntica jornada de superação mental e física antes de um jogo importante a nível europeu, foi motivada pela falta de opções viáveis para voos, devido à pandemia da covid-19. «O Metalurg, com a ajuda da EHF, pediu combinações de avião para Espanha, mas no final restou a única opção de a equipa viajar dividida em duas partes, uma vinda de Belgrado (Sérvia) e outra de Sófia (Bulgária). Mas devido à crise do novo coronavírus, como cada país tem os seus próprios protocolos, o Metalurg decidiu não correr riscos e partirá de autocarro para Espanha», referiu o clube macedónio, em comunicado, no passado fim-de-semana.

Pelo meio, houve ainda um caso de covid-19, não nos atletas e na equipa técnica, mas na estrutura profissional associada, que ficou em Skopje.

A equipa chegou a León na noite de segunda-feira, cerca de 24 horas antes do jogo que acabou por perder, por 41-32. Em cima de uma derrota, o caminho inverso, da mesma forma: cerca de 40 horas e os restantes 3 mil quilómetros de autocarro e já com vista ao próximo jogo europeu. Desta feira, sem dezenas de horas de viagem e milhares de quilómetros de autocarro: é na terça-feira, na receção ao Fivers, da Áustria.