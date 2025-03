O jogo da Liga mexicana feminina entre o Tigres e o Chivas ficou marcado por um momento de pura inspiração que está a correr o Mundo.

A protagonista foi Jacqueline Ovalle, com uma execução perfeita «à escorpião» que terminou no fundo das redes. Jenni Hermoso, internacional espanhola, cruzou para a zona do primeiro poste e a jogadora mexicana finalizou com muita arte.

Será um sério candidato à conquista do próximo Prémio Puskás da FIFA?

O Tigres, que contou com as portuguesas Ana Seiça e Ana Dias de início, venceu o jogo (jornada 10 do Clausura) por 2-0.