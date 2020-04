Emília Pinho Costa completou na terça-feira 109 anos.

A moradora Cucujães, freguesia de Oliveira de Azeméis, é vista como um exemplo de resistência, depois de ter resistido à gripe espanhola em 1918, à tuberculose e de ter visto o Mundo superar os dois conflitos mais sangrentos da história da humanidade.

«É uma pessoa muito ternurenta, bem-disposta e, quando está mais lúcida, torna-se um poço sem fundo de histórias porque tem uma memória fenomena», revelou à agência Lusa Simão Godinho, um dos sobrinhos.

Descrita como sendo saudável, Emília Pinho Costa casou aos 19 anos e tem sete filhos, 14 netos, 20 bisnetos e cinco trinetos.

Mais do que uma família grande, tem uma confiança inabalável de que esta pandemia, tal como outros momentos duros, ficará para trás. «Sobrevivi à gripe espanhola e à tuberculoso, tendo perdido o meu pai. Passei pela I e II Guerra Mundial e aqui estou. A graça do Senhor é grande: vamos vencer esta pandemia e ficar bem», disse, citada pelo sobrinho.

Um exemplo de quem já viveu muito e quer continuar a viver. Por isso, cumpre as indicações das autoridades, mesmo que isso tenha representado um aniversário celebrado de forma diferente. «Ela não se importa nada que seja só por telefone porque está sempre preocupada com toda a gente, a dizer-nos para ficarmos em casa, para nos deixarmos estar seguros, para não corrermos riscos que podem ser um problema muito grande para as famílias, os idosos e os doentes», disse ainda o sobrinho à Lusa.