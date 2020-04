De Espanha chega-nos uma das situações mais insólitas dos últimos tempos.

No bairro de Beraun, no País Basco, um homem, perseguido pela polícia, recusou-se a ser detido. As autoridades espanholas encurralaram-no numa rua sem saída e o que se passou a seguir foi, no mínimo, inusitado.

Durante alguns minutos, o homem, numa tentativa desesperada de conseguir fugir, embateu repetidamente nas viaturas da polícia, que se foram acumulando com o passar do tempo. Já com vários agentes no local, o condutor, que estava sem camisola, acabou por ser detido.