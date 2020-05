O documentário The Last Dance recolocou o nome de Michael Jordan e dos Chicago Bulls no foco mediático e na mira dos colecionadores. Na passada sexta-feira, um adepto de basquetebol disponibilizou-se a oferecer 25 mil dólares pelo bilhete do jogo de estreia de MJ na NBA e levou o papelinho mágico para casa.



Jordan fez o primeiro jogo pelos Bulls no dia 26 de outubro de 1984, em Chicago, contra os Washing Bullets. Fez 16 pontos, sete assistências e ganhou seis ressaltos. Números honrosos para um rookie, mas ainda longe do domínio absoluto de His Airness nos anos seguintes.



Os Bulls venceram por 109-93. Houve 62 licitações pelo bilhete, num evento realizado pela empresa The Huggins and Scott Auctions. «As coisas ligadas ao Jordan estão ainda mais valorizadas agora», disse o responsável da companhia. «É uma loucura. No aBay estão a pedir já 19 mil dólares pelo jogo de estreia dele no mundo do basebol.»