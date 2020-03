Se o Flamengo de Jorge Jesus tem tido tanto sucesso, deve-se também ao facto de não haver egos gigantes no plantel.

Mas só mesmo no que diz respeito aos egos, porque gigantes, parecem existir. Que o diga Michael, que até marcou no sábado – e festejou à Ronaldo com Gabigol -, mas que mais parecia filho do gigante guarda-redes suplente do Flamengo.

São 30 centímetro de diferença entre os dois jogadores, mas para quem vê de longe até parecem mais.