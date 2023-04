Rafael Leão ou Ruud Gullit?

Giroud ou Van Basten?

A comparação pode parecer estranha, mas tem mesmo tudo a ver.

É que a jogada de Rafael Leão que terminou no golo de Giroud no empate do Milan com o Nápoles na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões já tinha sido vista… há 35 anos.

Em maio de 1988, uma arrancada de Gullit em tudo semelhante à de Leão, deu um golo de Van Basten ao Nápoles, muito parecido com o de Giroud.

Não acredita, então veja.

Leão foi mesmo questionado no final da partida sobre o assunto e assumiu as semelhanças.

«Sim, vi o lance de Gullit com Van Basten e é quase o mesmo», apontou o português.