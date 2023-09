Perder é sempre mau, mas as derrotas costumas ser mais difíceis de digerir quando são contra os maiores rivais.

E pior ainda quando o resultado não deixa margem para dúvidas, como no Inter-Milan, que os nerazzurri venceram por 5-1 neste fim de semana.

Que o diga um jovem adepto do Milan que assistiu ao dérbi de Milão do princípio ao fim e teve os estados de alma registados em vídeo e... viralizados na internet.

Após o quarto golo, despe mesmo a camisola do Milan que levava vestida, deita-a fora e reage com um pirete.

Mas o pesadelo do pobre rapaz não terminou aí. Já em tempo de compensação, usa a camisola para enxugar as lágrimas depois do quinto golo do Inter.

Veja tudo: