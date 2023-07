Diego Valeri prepara-se, aos 37 anos, para terminar a carreira de futebolista profissional, mas não o quer fazer de qualquer maneira. Por isso, assinou um contrato de um dia com os Portland Timber, equipa onde jogou a maior parte destes últimos anos.

Sim, um dia.

O antigo médio do FC Porto representou o Lanús o ano passado, mas atualmente era um jogador livre.

No entanto, o jogador e os Portland Timber prepararam uma cerimónia para o argentino se despedir dos relvados este sábado, no duelo da MLS frente aos Columbus Crew.

Valeri, que jogou no FC Porto na temporada de 2009/10, será homenageado diante dos adeptos e será introduzido no «Ring Of Honor», um grupo do qual só os maiores futebolistas dos Portland Timber fazem parte.