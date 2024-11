Os LA Galaxy golearam os Minnesota United (6-2) na última madrugada, num jogo que ficou marcado pelo segundo golo de Gabriel Pec.

O extremo brasileiro, que já tinha inaugurado o marcador logo no primeiro minuto, voltou a marcar no segundo tempo (50m), após uma jogada «maradoniana».

Pec arrancou com a bola ainda no próprio meio-campo, passou por três adversários e só parou com o remate cruzado que deu em golo, ajudando os LA Galaxy a vencer nas meias-finais de Oeste da MLS.

Ora veja: