O Real Salt Lake perdeu a final da Taça das Ligas frente ao Atlas, mas Aaron Herrera dificilmente vai esquecer a último a noite.



O defesa da formação norte-americana marcou um golaço para ver e rever. A 70 metros da baliza adversária, o jogador conseguiu fazer um chapéu ao guarda-redes da equipa mexicana. Assinada a candidatura para golo do ano, não acha?



Recorde-se que a Taça das Ligas é uma prova na qual participam as equipas da MLS e do campeonato mexicano. Esta época a prova foi conquistada pelo Atlas que venceu o Real Salt Lake por 2-1.