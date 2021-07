Três adeptos do Columbus Crew, clube da Major League Soccer onde joga o português Pedro Santos, criaram uma nova tradição nas bancadas.

Cada golo da equipa é festejado com a utilização de um martelo pneumático, numa alusão ao primeiro brasão do clube, que tinha a imagem de três trabalhadores. Não se pense que a utilização do martelo pneumático é apenas metafórica. É mesmo verdade, como pode ver no vídeo abaixo: