Rafael Nadal qualificou-se esta sexta-feira para a quarta ronda de Roland Garros, ao vencer o italiano Stefano Travaglia, em apenas três sets, mas depois bloqueou quando lhe fizeram uma pergunta em francês.

Em busca do seu 13.º título no torneio do Grand Slam parisiense, Nadal, segundo do ranking mundial, venceu Travaglia pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-0, em uma hora e 37 minutos.

O pior foi no final do jogo. Apesar de falar francês há mais de dez anos, o tenista espanhol bloqueou, em pleno court, e não conseguiu dizer palavra. «Hoje não estou inspirado», disse o tenista em castelhano [veja o vídeo abaixo].

Na próxima ronda, o tenista espanhol, que ainda não perdeu nenhum set nesta edição de Roland Garros, vai encontrar o norte-americano Sebastian Corda, 213.º.