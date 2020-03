Chegou a ser uma ciclista profissional, tendo vencido até várias provas, mas preferiu deixar as estradas e dedicar-se aos trabalhos como modelo e no mundo da música, como DJ. eis Lucia Javorcekova. Eslovaca, a jovem de 29 anos começou a carreira no ciclismo – apesar de ter experimentado outras modalidades como atletismo, natação e kickboxing.

A fama nas redes sociais, porém, começou a aumentar, principalmente no Instagram, e levou a que Lucia Javorcekova deixasse as estradas para se dedicar em exclusivo à vida como modelo e DJ. Atualmente tem cerca de um milhão e 400 mil seguidores no Instagram, rede na qual alimenta o carinho dos fãs com publicações quase diárias. Há até quem lhe chame «a ciclista mais bonita do mundo».