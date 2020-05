Em 1988, durante uma festa de aniversário de Richard Dent (Chicago Bulls), dois dos melhores atletas de sempre nas suas modalidades, Michael Jordan e Mike Tyson, estiveram perto de chegar a vias de facto. Tudo se deveu ao namorado antigo entre o antigo basquetebolista e a ex-mulher do pugilista, Robin Givens.



«Mike Tyson estava sentado a beber a sua bebida de eleição e quando ele bebe os sentimentos vêm ao de cima. Comecei a dizer ao empregado para ir misturando água porque já sabia o que ia dar. O Mike vai à mesa de Michael Jordan e diz-lhe: 'Então pá, achas que sou estúpido? Sei que f... a minha miúda'. Sei que andaste enrolado com ela, podes dizer-me'. Parecia que Michael tinha visto um fantasma...» conta o antigo treinador de Tyson, Rory Holloway no seu mais recente livro.



De acordo com Holloway, Jordan queria tudo menos envolver-se numa luta com Tyson. «O Jordan só se queria levantar e sair dali. É claro que não queria fazer parte daquilo. Aquela noite foi um circo. Todos queriam mudar de assunto, eu tentava acalmar o Tyson, mas ele só dizia que ia dar cabo do Jordan», concluiu.



Refira-se que casamento entre Robin Givens e Tyson durou um ano.