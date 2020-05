Quem está a assistir ao documentário «The Last Dance», que retrata sobretudo a temporada de Michael Jordan nos Chicago Bulls em 1997/98, certamente já reparou na cor amarela dos olhos do ex-basquetebolista. Afinal, o que se passa com os olhos de Jordan?



As especulações sobre o tema começaram em 2000, com rumores que teria algum tipo de doença hepática que provocam essa cor nos olhos. No entanto, Michael Jordan nunca admitiu publicamente qualquer tipo de problema de saúde.



Consumo excessivo de álcool e excesso de stress podiam ser outros dos motivos, ainda que esta última hipótese seja pouco provável, visto que nos tempos de jogador os olhos de Michael Jordan não tinham essa cor.



O certo é que MJ está outra vez nas bocas do mundo não só pela carreira que teve, mas pelo tom dos olhos.

What's going on with Michael Jordan's eyes? They look to have a shade of yellow. #TheLastDance pic.twitter.com/cXx12ziuZ4 — Ben Maller (@benmaller) April 27, 2020