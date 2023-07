Zhang Shuai viveu um situação lamentável durante o jogo contra Amarissa Kiara Toth, no torneio de Budapeste. No primeiro set, quando o jogo estava empatado 5-5, a tenista chinesa conseguiu um ponto válido, mas a árbitra deu a bola como fora.



Porém, pelas imagens percebeu-se que a bola tinha batido em cima da linha como ilustrava a marca na terra batida. No entanto, a árbitra, após descer da cadeira, manteve a decisão e deu a bola como fora, deixando a tenista incrédula.



Shuai ficou irritada com a situação e chamou o supervisor do torneio. Enquanto as tenistas se preparavam para trocar de lado, a adversária, Kiara Toth, apagou a marca com o pé, o que gerou uma discussão.



De seguida, a tenista chinesa teve um ataque de pânico e viu-se obrigada a desistir do encontro. Para espanto de todos, a jogadora húngara celebrou a vitória efusivamente enquanto a openente abandonava o court vaiada pelo público.



Este foi o resumo de uma situação vergonhosa que ilustra a falta de desportivismo por parte de Amarissa Kiara Toth.