Presente no All Star March da Ryder Cup 2023, Novak Djokovic mostrou que o talento que tem não se resume à prática do ténis, onde é o recordista de títulos do Grand Slam.

O tenista sérvio, que estava na mesma equipa de Gareth Bale, disparou uma pancada a 238 metros do buraco e a bola aterrou no green. O espanto de quem assistiu ao momento foi indisfarçável, tal como a satisfação de Djokovic, que recorreu à celebração clássica de Cristiano Ronaldo para assinalar o momento.