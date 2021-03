A pandemia de Covid-19 já chegou ao dia-a-dia de todos há mais de um ano, mas continua a provocar alguns casos insólitos.

O último chega da Hungria e de um jogo da Liga dos Campeões em andebol entre o Nantes, do português Alexandre Cavalcanti, com o Veszprem.

Com as duas equipas já em campo, chegou a notícia de que um dos árbitros da partida teria testado positivo para covid-19, situação que deixou o jogo em suspenso.

Depois de um primeiro adiamento de duas horas, a Federação Europeia de andebol (EHF) comunicou que a partida seria mesmo cancelada.

Resta agora saber quais serão as implicações deste cancelamento uma vez que, recorde-se, ainda na terça-feira a EHF atribuiu uma derrota na secretaria ao FC Porto pela falta do clube português ao jogo com o Meshkov Brest, situação provocada pela paragem cardiorrespiratória de Alfredo Quintada, dois dias antes do jogo.

Refira-se que este jogo não mexeria com a classificação, uma vez que o Vezprem já tinha o segundo lugar assegurado e o Nantes sabia também que já não sairia do sexto lugar, que até pode colocar os gauleses no caminho do FC Porto nos oitavos de final da prova.