Sem qualquer ponto somado até agora no Mundial de Fórmula 1, é consensual que a Haas é a pior das dez equipas da competição.

Mas no humor a equipa norte-americana compete claramente pelos lugares do pódio.

Neste domingo, enquanto o Grande Prémio da Bélgica não atava nem desatava, jogou-se uma futebolada e até se brincou com o faco de Nikita Mazepin ter feito a melhor volta da corrida.

Mas como, pergunta, se todas as voltas foram feitas atrás do safety-car? Sim: atrás do safety-car, o tempo por volta também foi registado e o piloto russo foi o que rodou menos... devagar.

Através do Twitter, a Haas brincou com a situação. «Melhor volta na estreia em Spa: nunca duvidámos» ou «as ruas nunca vão esquecer» foram duas das tiradas bem dispostas sobre aquele que é também popularmente conhecido como Mazespin, em alusão aos constantes piões que faz em pista.

Fastest lap on Spa F1 debut: NEVER IN DOUBT#HaasF1 #BelgianGP pic.twitter.com/1xazcik9Gj — Haas F1 Team (@HaasF1Team) August 29, 2021

A Haas encontrou ainda a designação perfeita para a corrida deste domingo: «A mais longa corrida curta da Fórmula 1.»