Manuela Navarro Esteban é a prova viva de que nunca é tarde para se cumprir um dos sonhos de uma vida.

Aos 95 anos, esta admiradora de ténis e de Rafael Nadal viu realizado o desejo de assistir ao vivo a um encontro do tenista espanhol.

A sua história foi partilhada pelo neto na rede social Twitter. «Rafael Nadal, hoje a minha avó, de 95 anos, verá cumprido o seu sonho de ver-te jogar em direto. Ela tem princípio de Alzheimer e disse-me que desejava ver um jogo teu antes de se esquecer do que tu e o ténis significam para ele. Espero que desfrute deste dia tanto com eu estou a desfrutar dele», escreveu Carlos Carrizosa.

Os gestores da conta do Masters 1000 de Madrid no Twitter não ficaram indiferentes à publicação e reagiram com uma fotografia da senhora Manuela Navarro Esteban sentada na bancada e a contemplar o ídolo.

Nadal acabou por ser derrotado por Alexander Zverev, mas isso acaba por ser o que menos importa nesta história tocante.