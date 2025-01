Conor McGregor proporcionou um momento inusitado na NBA no decorrer do duelo entre os Utah Jazz e os Milwaukee Bucks. O antigo campeão da UFC (Ultimate Fighting Championship) passou à frente do banco dos Bucks, o que é rigorosamente proibido, e encarou o jogador Brook Lopez que, com 2,16 metros, é um dos mais altos da liga norte-americana.

O lutador irlandês estava na cidade a promover uma bebida energética, foi ao jogo e tinha acabado de dar uma entrevista a um canal de televisão. Ao regressar ao seu lugar, com o jogo a decorrer, McGregor passou à frente do banco dos Bucks o que é interdito a pessoas que não estejam envolvidas no jogo, ainda por cima com o jogo a decorrer, numa altura em que se marcavam lances livres.

Mais do que isso, McGregor cumprimentou um dos jogadores e depois parou mesmo em frente a Brook Lopez, com um ar de desafio, olhos nos olhos, uma vez que o jogador do Bucks estava ainda sentado.

O pivot da equipa de Milwaukee levantou-se depois, deixando desde logo em evidência a diferença de estatura entre os dois atletas que ficaram, por alguns segundos, a encarar-se. McGregor acabou por sair da zona de jogo com um largo sorriso.

No final do jogo, Brook Lopez, sorridente, explicou o que aconteceu.

«Ele pediu-me para levantar-me e eu levantei-me. Sabia que, naquela altura, uma vez de pé, tinha de medi-lo. Tinha de fazer alguma coisa. Já vi as encaradas nas lutas antes, sabia que tinha de fazer a minha parte», destacou Lopez do alto dos seus mais de dois metros.

Tudo não passou de uma brincadeira, mas McGregor está, atualmente, envolvido num imbróglio judicial relacionado com a NBA, uma vez que foi acusado por uma mulher de ter cometido uma agressão sexual no decorrer de um jogo das finais de 2023, em Miami.

Veja as imagens do confronto entre McGregor e Brook Lopez: