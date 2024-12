Viveram-se momentos de emoção e fair-play no Dragão Arena logo após a vitória do FC Porto sobre o Benfica (35-29), na quarta-feira à noite, no campeonato de andebol, quando Gustavo Capdeville, guarda-redes da equipa da Luz, regressou ao campo de mão dada com a filha de Alfredo Quintana, antigo guarda-redes portista que faleceu em 2021.

Capdeville, antigo companheiro de seleção de Quintana, tem jogado com o nome do antigo amigo nas costas desde 2021 e, no último clássico, depois de toda a tensão de um embate entre rivais, voltou a recordar Quintana de forma especial.

Sob aplausos dos adeptos do FC Porto, Capdville trocou umas bolas com Alicia Quintana que foi colocar-se na baliza onde o pai brilhou. um gesto que o guarda-redes do Benfica já tinha feito, aliás, noutros clássicos nos últimos anos.

Uma imagem de fair-play que fica para história da modalidade.

