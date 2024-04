A tenista cazaque Elena Rybakina venceu o WTA 500 de Estugarda e, além do prémio monetário, ganhou ainda um Porsche de última geração [Taycan 4S Sport Turismo], um dos patrocinadores do torneio alemão, mas não pôde sentar-se ao volante do carro desportivo para a habitual volta triunfal no court, como já é tradição.

A tenista de 24 anos já tinha avisado, na véspera da final, que não tinha carta de condução, quando lhe perguntaram se estava preparada para «acelerar» no court.

Rybakina venceu mesmo a ucraniana Marta Kostyuk no jogo decisivo e, na altura de dar a tal volta ao court, com o carro desportivo, Elena sentou-se no banco do pendura e precisou de um chauffeur, neste caso, um membro da organização, para cumprir a tradição.

Ora veja: