Stefanos Tsitsipas estreou-se esta terça-feira com tudo no Open da Austrália e «despachou» Gilles Simon em três sets, por 6-1, 6-2 e 6-1, num encontro que durou uma hora e 35 minutos.

No final da partida, porém, o tenista grego não se livrou de alguns assobios do público de Melbourne, numa das conferências mais insólitas da sua carreira.

«Se estou surpreendido com o resultado final? Não sei... bem, não esperava que fosse tão fácil, fiz um grande jogo», começou por dizer, perante o espanto do público - e também alguns aplausos.

«Sejamos honestos... ó meu Deus, sinto que já estraguei tudo», continuou, bem-disposto.

«Bem, acho que fiz um grande jogo do início ao fim... o que é que estou aqui a fazer?», disse, perante mais um bruá do público, para depois atirar, de forma descontraída: «Não sei qual foi a tática dele [Gilles Simon]... Eu posso ir embora, se quiserem. A última coisa que esperava no final deste jogo é ter toda a gente a rir-se de mim.»