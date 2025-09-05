Mike Tyson, de 59 anos, e Floyd Mayweather, de 48, duas antigas lendas do boxe, combinaram um combate de exibição para o próximo ano, segundo está a avançar a TMZ. Ainda não há local, nem data para o mediático combate, mas deverá realizar-se na primavera de 2026.

Um anúncio que está a gerar uma enorme expectativa entre os amantes da modalidade, até porque os dois pugilistas nunca tiveram uma relação fácil, pelo contrário. «Este combate é uma coisa que o mundo e eu jamais pensássemos que pudesse acontecer, mas o boxe está a entrar numa nova era de imprevisibilidade – e este combate é mesmo inesperado», atirou Mike Tyson.

O antigo pugilista não deixou de fazer uma provocação ao adversário, como é de bom tom nestes combates. «Ainda não acredito que o Floyd quer mesmo fazer isto. Vai ser destrutivo para a sua saúde, mas ele quer ir para a frente, portanto, está assinado e vai acontecer», destacou ainda.

Floyd Mayweather, por seu lado, terminou uma carreira ímpar, com 50 vitórias e nem uma única derrota, mas como o combate será de exibição, o seu registo não estará em risco. «Faço isto há 30 anos e não houve um único lutador que pudesse manchar o meu legado. Vocês já sabem que, se eu fizer algo, será grande e lendário. Sou o melhor no boxe. Esta exibição dará aos fãs o que eles querem», destacou o adversário de Tyson.