Um dos melhores lutadores de boxe de sempre, Mike Tyson costumava destacar-se também fora do ringue. O agora ex-lutador de 53 anos foi notícia, por exemplo, quando teve um tigre como animal de estimação.

Ora, em conversa com o rapper norte-americano Fat Joe, Tyson contou que chegou a oferecer 200 mil euros a uma senhora que lhe invadiu a casa e que ficou com a mão desfeita por causa do tigre.

«Alguém saltou a cerca onde o tigre estava e começou a brincar com ele. O tigre não conhecia a senhora, foi um acidente grave. Ela saltou para o recinto onde estava o tigre», disse.

«Na altura tinha muito dinheiro, então quando vi o que o tigre fez com a mão dela dei-lhe 250 mil dólares (cerca de 225 mil euros) porque ela estava lixada», acrescentou.

Depois de alguns anos com o tigre, Mike Tyson foi obrigado a livrar-se do animal: «Eles matam alguém acidentalmente. São demasiado fortes, especialmente quando estamos a lutar [na brincadeira] com eles. Eles atacam-nos e nós morremos.»