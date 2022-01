Os Dallas Cowboys ficaram no domingo afastados do play-off da NFL, a liga de futebol norte-americano, com uma derrota frente aos San Francisco 49ers e o final do jogo não foi pacífico.

Descontentes, os adeptos dos Cowboys descarregaram toda a sua frustração com o arremesso de pedaços de lixo aos árbitros (afinal não é só por cá), e um desses objetos ia até atingindo o jogador DeMarcus Lawrence.

Dak Prescott, quarterback da equipa de Dallas, pensou que esses objetos fossem dirigidos à equipa e começou por mostrar-se dececionado, mas quando percebeu que afinal o alvo eram os árbitros, mudou de opinião. «Os adeptos merecem crédito, então», afirmou, citado pela CNN.

Ora veja: