Copos, chaves, isqueiros e até telemóveis: vários objetos já foram lançados para dentro do campo num jogo, seja ele de que modalidade.

Um dildo (sim, leu bem) é mais raro, mas voltou a acontecer na noite passada, na vitória dos Buffalo Bills na receção aos New England Patriots.

No momento em que os Patriots fizeram o primeiro touchdown da partida, um dildo foi lançado por um adepto para o terreno de jogo. Curiosamente, isto já é uma tradição.

De acordo com o SB Nation, a primeira vez que aconteceu foi em 2016, num encontro da fase regular entre as duas equipas. Na altura, um dirigente dos Bills anunciou que quem lançasse este tipo de objetos seria banido do estádio para sempre, mas o que é certo é que esta é uma situação que se tem visto nos últimos anos.