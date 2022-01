Antonio Brown já era um nome que andava de mãos dadas com a polémica, e essa é uma história que conheceu mais um capítulo este domingo.

O jogador dos Tampa Bay Buccaneers, atuais campeões da NFL, foi despedido depois de deixar o relvado a meio do jogo frente aos New York Jets.

No terceiro período do jogo, Brown repentinamente tirou o capacete e a camisola e abandonou o relvado, já depois de atirar uma camisola interior e as luvas ao público e ter acenado perante as bancadas.

Mike Evans, colega de equipa, ainda tentou demover o norte-americano de 33 anos, mas sem sucesso.

Ora veja:

No final do encontro, que os Buccaneers acabaram por vencer, o técnico da formação de Florida confirmou que Brown já não faz parte da equipa.

«Ele já não é jogador dos Buccaneers. É o final da história. Não vou falar sobre ele, ele não faz parte da equipa», disse Bruce Arians, em conferência de imprensa, ele que não quis adiantar o que motivou a atitude de Antonio Brown.

Antonio Brown, diga-se, tem uma carreira recheada de polémicas. Ainda recentemente esteve três jogos suspenso depois de ter tentado falsificar o certificado de vacinação à covid-19.

Na semana passada, mostrou-se agastado com a imprensa, queixando-se de que a comunicação social só quer drama.

Em 2018, deixou os Pittsbourgh Steelers após um desentendimento com um colega, e em 2019 saiu dos New England Patriots com apenas um jogo disputado, por estar a ser investigado por agressão sexual.