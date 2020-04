Dennis Rodman revelou, na série «The Last Dance», que conta a última época de Michael Jordan nos Chicago Bulls, que dormiu com duas mil mulheres durante a sua carreira desportiva.



«Estive com duas mil mulheres durante a minha carreira desportiva, pelo menos 500 não eram prostitutas», afirmou o antigo jogador profissional.



Na série é contada a história de quando Rodman vai, a meio da temporada, para Vegas, autorizado pelo treinador, mas não voltou na data estipulada, o que obrigou Michael Jordan a ir bater-lhe à porta do hotel, onde o colega estava com Carmen Electra, a namorada na altura, que se escondeu para não ser vista por Jordan. O polémico jogador assegurou que teve relações sexuais em todos os quartos do centro de treinos do Chicago Bulls.



Dennis Rodman, figura de grande destaque nos Chicago Bulls, e, simultaneamente, um dos jogadores mais polémicos de sempre da NBA, conta este e mais episódios em «The Last Dance», que tem mais dois episódios libertados nesta segunda-feira.