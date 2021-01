Foi provavelmente a vitória mais amarga da carreira de Denis Kudla.

O tenista norte-americano de 28 anos jogava a 1.ª ronda do qualifying para o Open da Austrália, que decorre em Doha, quando ficou a saber que tinha testado positivo para a covid-19.

O juiz do encontro tomou a decisão de deixar o jogo concluir e Kudla impôs-se por 6-4 e 6-3 diante do marroquino Elliot Benchetrit.

Só que, no fim, foi mesmo o derrotado a seguir em frente na prova, já que Kudla, ao abrigo dos regulamentos em vigor, acabou desqualificado do torneio.

«A ideia dos testes é para obter informação previamente, não para colocar em risco as outras pessoas. Inexplicavelmente, podemos jogar antes de receber os resultados, porque estão a demorar mais do que o esperado», escreveu no Instagram Elliot Benchetrit, que lamentou o sucedido.