A Fórmula 1 é um desporto de paixões: tem uma legião de fãs que não é tão grande como outros desportos, por exemplo o futebol, mas são fãs dedicados e apaixonados.

Alguns deles trabalham até na área. É isso que mostra um vídeo partilhado pela Eleven Sports, relativo ao arranque do GP de Portimão, que se correu neste domingo, e cujo arranque foi relatado de forma… vibrante. O jornalista nem conseguiu sentar-se: aliás, ninguém no estúdio conseguiu sentar-se durante aqueles minutos. Como pode ver no vídeo abaixo.