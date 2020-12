É verdade que a temporada da NBA está ainda no início, mas a partida entre os Denver Nuggets e os Houston Rockets da última madrugada pode ter proporcionado uns dos piores 30 segundos da história da liga norte-americana de basquetebol.

Isso ou apenas o ano de 2020 resumido numa jogada da NBA. Um momento em que tudo correu mal a ambas as equipas, com inúmeros passes errados que fizeram a partida parecer tudo menos um jogo da melhor liga da basquetebol do mundo.

O melhor é mesmo ver:

De referir que os Nuggets acabaram por vencer os jogo por 124-11, apesar dos 34 pontos apontados por James Harden, estrela dos Rockets.

A última madrugada ficou também marcada pela derrota dos campeões LA Lakers por 115-107 diante dos Portland Trail Blazers.