A pandemia da covid-19 também dado origem a história bonitas no desporto. Foi o caso de Julen Aginagalde, jogador de andebol basco, que estava há sete anos no clube polaco do Kielce. A época foi subitamente interrompida e os adeptos não tiveram oportunidade de se despedir de um dos jogadores mais carismáticos da equipa no pavilhão, mas acabaram por ir até casa de Julen e fizeram-lhe uma festa inesquecível.

Já se sabia que Aginagalde, de 36 anos, tinha anunciado que esta seria a última temporada na Polónia, uma vez que já tinha um compromisso com os bascos do Bidasoa Irún para terminar a carreira em casa, mas os adeptos não permitiram que os sete anos de forte ligação ao jogador se desvanecessem sem uma despedida apropriada.

Assim, dezenas de adeptos concentraram-se junto ao prédio onde o jogador vive, na Polónia, para uma despedida emocionante e espetacular, com a rua iluminada por tochas e ao som da música que, normalmente, ouviam no pavilhão.

Julen não vai esquecer tão cedo esta homenagem: