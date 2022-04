Há sempre uma oportunidade para ser romântico, mesmo durante um jogo.



Em Montenegro, Stefan Vuković, árbitro de basquetebol, decidiu pedir a namorada, Violeta Lazarevic, durante a partida. Tudo aconteceu quando a atleta se preparava para efetuar um lance livre. Lentamente, o juiz dirigiu-se para a namorada, ajoelhou-se e fez-lhe o pedido de casamento.



Após o choque inicial, Violeta Lazarevic aceitou casar com Stefan Vuković e foi abraçada por elementos das duas equipas.



«Nem consigo descrever como me sinto. Foi tudo completamente inesperado. Não fazia a mínima ideia. O Stefan não me disse nada e escondeu os seus planos. Fiquei um pouco chateada por isso», referiu ao Sportfem, com um sorriso no rosto.



Veja: