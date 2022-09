Alexander Bublik jogou uma bola com o cabo da raquete, em plena final do Torneio de Metz, num gesto de sobranceria a roçar a falta de respeito pelo adversário, o italiano Lorenzo Sonego, mas a verdade é que o tenista do Cazaquistão perdeu o ponto e ficou com um sorriso mais amarelo do que a bola com que estava a jogar.

Depois de um serviço forte, que Sonego teve dificuldade em suster, Bublik tentar ganhar o ponto junto à rede de forma inusitada, trocando as redes da raquete pelo cabo, mas acabou por perder, não apenas o ponto e o respetivo serviço, como também acabaria por perder a final, com o italiano a vencer em dois sets (7-6 e 6-2).

Veja o inusitado lance: